أسرة فلسطينية تنشر صورة ابنها المصاب بسوء التغذية بسبب الاحتلال الإسرائيلي

ذكر موقع «تليفزيون فلسطين»، أن عددا من الأطفال الفلسطينيين تحولوا إلى هياكل عظيمة، بسبب سوء التغذية التي يعانون منها عقب استخدام الاحتلال الإسرائيلي سياسة التجويع ضد الفلسطينيين.

سوء تغذية وحصار

وأوضح الموقع أن الطفل أمجد القانوع (3 سنوات) من جباليا شمال قطاع غزة، ويعاني من سوء تغذية حاد، ويبلغ وزنه (5 كيلو جرامات فقط)؛ بسبب نقص المواد الغذائية ومنع الاحتلال للمساعدات واستمرار الحصار والحرب ضد لأكثر من 700 ألف مواطن صامد في مناطق الشمال.

فيما أشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن 32 وفاة في غزة نتيجة سوء التغذية منها 28 حالة لأطفال دون الخامسة.

استمرار الحرب

وتستمر الحرب لليوم الـ250 على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 36 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.