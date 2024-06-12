إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: حزب الله يطلق 215 قذيفة وصاروخا باتجاه الشمال

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي «كان»، أن حزب الله اللبناني أطلق نحو 215 قذيفة وصاروخا باتجاه شمالي إسرائيل.

استمرار الحرب على غزة

وتستمر حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة لليوم الـ250 على التوالي، إذ بدأ العدوان على القطاع، صباح السبت، السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ومع وصول الحرب لشهرها السابع ارتفعت الخسائر في الجانب الفلسطيني، بصورة مرعبة، إذ سجلت أكثر من 37 ألف شهيد حتى الآن، أغلبهم من الأطفال والسيدات.