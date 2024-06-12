آخر تطورات الحرب في غزة بمجلس الأمن.. كيف علقت مندوبة أمريكا على الاتفاق؟

قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، ليندا توماس جرينفيلد، إن المرحلة الأولى للاتفاق لوقف حرب غزة تدوم 6 أسابيع، وتضم وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل، مع عودة المحتجزين بمن في ذلك النساء والجرحى وكبار السن ورفات بعض الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية في غزة، بما في ذلك تقديم وحدات سكنية توفرها المجموعة الدولية.

كلمة مندوب أمريكا بمجلس الأمن حول غزة

أشارت في كلمتها بمجلس الأمن الدولى إلى أن الاقتراح المقرر لوقف حرب غزة، يشير إلى أنه إذا كانت المفاوضات تتم لأكثر من 6 أسابيع في المرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات.

وأكدت ضرورة العمل على ضمان استمرار المفاوضات بحسن نية، حتى يتم التوصل الى اتفاق بشأن كل النقاط الأخرى، وبدء المرحلة الثانية.

استمرار الحرب بعد كلمة مندوبة أمريكا في مجلس الأمن حول غزة

وتستمر الحرب لليوم الـ250 يومًا على التوالي، إذ بدأت على قطاع غزة، صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 36 ألف شهيد حتى الآن، أغلبهم من الأطفال والسيدات.