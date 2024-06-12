ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 37 ألفا و200 شهيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 37202 شهيدا و84932 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

استمرار الحرب في غزة

وتستمر الحرب في غزة لليوم الـ250 على التوالي، حيث بدأت صباح السبت السابع من أكتوبر الماضي، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

أغلب الضحايا من السيدات والأطفال

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني، والذي تجاوز 36 ألف شهيد حتى الآن، أغلبهم من الأطفال والسيدات.