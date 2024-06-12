رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 37 ألفا و200 شهيد

كتب:

عمرو حسني
05:54 م | الأربعاء 12 يونيو 2024
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 37202 شهيدا و84932 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

استمرار الحرب في غزة

وتستمر الحرب في غزة لليوم الـ250 على التوالي، حيث بدأت صباح السبت السابع من أكتوبر الماضي، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

أغلب الضحايا من السيدات والأطفال

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني، والذي تجاوز 36 ألف شهيد حتى الآن، أغلبهم من الأطفال والسيدات.

اقرأ المزيد:

5 شهداء في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف وسط قطاع غزة

«القاهرة الإخبارية»: المجتمع الدولي على علم بجرائم إسرائيل في قطاع غزة

الأمم المتحدة: توصلنا إلى تقارب لدعم قطاع غزة خلال مؤتمر الأردن

وكيل «الأمم المتحدة»: قطاع غزة بحاجة لمساعدات عاجلة بـ400 مليون دولار
بقلم عمرو حسني