الفصائل الفلسطينية تستهدف مقرا لقيادة الاحتلال ومسيرات «حزب الله» تهاجم ثكنة «حبوشيت»

كشفت الفصائل الفلسطينية عن استهدافها مقر قيادة الاحتلال الإسرائيلي في محور «نتساريم» بصاروخ «114 ملم»، مساء اليوم.

وأصدرت بيانا داعية للضغط الدولي على الاحتلال لفتح المعابر: «حرب التّجويع إمعانٌ في جريمة الإبادة الصهيونية ضد شعبنا المُحاصر»، بحسب «تليفزيون فلسطين».

فيما أعلن «حزب الله» اللبناني، شنّ هجوم جوي ‌بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة على ثكنة حبوشيت (مقر سرية تابعة للواء حرمون 810)، استهدفت أماكن ‌تموضع واستقرار ضبّاط الثكنة وجنودها وأصابت أهدافها بدقّة.