أستاذ علوم سياسية: اغتيال إسرائيل لقيادات حزب الله يشعل الصراع في المنطقة

قال طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنّ هناك تصميما من الحكومة الإسرائيلية وحزب الله اللبناني على تغيير تكتيكي ونوعي في قواعد الاشتباك بينهما، لافتا إلى أنّ هناك حالة تصعيد بينهما بعد استئناف إسرائيل لسياسة الاغتيالات لقيادات حزب الله.

الحكومة الإسرائيلية وحزب الله اللبناني

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على فضائية «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ بداية تصفية القيادات المدنية لحزب الله اللبناني، قد يُصعد الأمور بشكل أكبر، وحينها تخرج الأمور عن السيطرة.

هدف الحكومة الإسرائيلية من التصعيد

ولفت إلى أنّ هدف الحكومة الإسرائيلية من التصعيد هو إيصال رسالة بأن قواتها قادرة على الحرب في أكثر من جبهة، لذلك هناك مزايدات مرتبطة بالنزعة العسكرية المتصاعدة داخل إسرائيل في هذا التوقيت، وهي نزعة تذهب بالمنطقة إلى صراعات أخرى غير محتملة.

وتابع: «جزء مما يجري في لبنان ليس استهدافا لحزب الله فقط، بل إشعال المنطقة، فهم لا يريدون الدخول في مواجهات كاملة، وإنما مواجهات نوعية في عمق المناطق وتجاوز قواعد الاشتباك دون الدخول في مواجهة».