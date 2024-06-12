«البنتاجون»: سلمنا اليوم أكثر من 500 طن مساعدات إلى غزة عبر الرصيف البحري

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن القوات الأمريكية عاودت بالأمس إيصال المساعدات إلى قطاع غزة من خلال الرصيف البحري المؤقت، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

وأوضحت «البنتاجون» أن توزيع المساعدات القادمة من الرصيف البحري إلى غزة لم تبدأ بعد وفقا لآخر البيانات، متابعًا: «سلمنا اليوم أكثر من 500 طن من المساعدات إلى غزة عبر الرصيف البحري».