رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«البنتاجون»: سلمنا اليوم أكثر من 500 طن مساعدات إلى غزة عبر الرصيف البحري

كتب:

عمرو هلال
08:48 م | الأربعاء 12 يونيو 2024
الرصيف البحري - أرشيفية

الرصيف البحري - أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن القوات الأمريكية عاودت بالأمس إيصال المساعدات إلى قطاع غزة من خلال الرصيف البحري المؤقت، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

وأوضحت «البنتاجون» أن توزيع المساعدات القادمة من الرصيف البحري إلى غزة لم تبدأ بعد وفقا لآخر البيانات، متابعًا: «سلمنا اليوم أكثر من 500 طن من المساعدات إلى غزة عبر الرصيف البحري».

اقرأ المزيد:

البنتاجون: استمرار إصلاحات الرصيف البحري للمساعدات قبالة غزة

«القاهرة الإخبارية»: إصابات جراء استهداف الاحتلال منزلا بمخيم البريج وسط غزة

سامح شكري ووزير خارجية غينيا الاستوائية يؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في غزة

مساعد وزير الخارجية الأسبق: الرئيس السيسي لا يدخر جهدا لمساعدة الأشقاء في غزة (حوار)
بقلم عمرو هلال