مشردون منذ 9 أشهر.. سكان غزة يرحبون بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «9 شهور واحنا مشردين.. سكان قطاع غزة يرحبون بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار وعودة النازحين».

الحصار الإسرائيلي على غزة

وجاء في التقرير: «ردود فعل إيجابية أحيت الأمل من جديد في نفوس وصلت لمرحلة الانهيار طوال 9 أشهر بسبب العدوان والحصار الإسرائيلي على غزة وعمليات النزوح المتواصلة بعد قرار مجلس الأمن بانسحاب إسرائيل من القطاع وعودة النازحين ورفض أي تغيير ديمغرافي للقطاع أو اقتطاع أي أجزاء منه».

وقال أحد النازحين: «قرار مناسب في وقت مناسب لأننا في حاجة إلى وقف إطلاق نار، ولسنا في حاجة لخسارة مواطنين آخرين، تعبنا، فنحن مشردون منذ 9 أشهر».

واختتم التقرير: بمجرد صدور القرار، عادت الحياة للشوارع والأسواق في غزة، ولو على استحياء كما بدت ملامح التقرب على الوجوه التي أنهكها العدوان طوال الشهور الماضية على أمل إنهاء المجازر اليومية الوحشية بحق شعب أعزل داخل القطاع».