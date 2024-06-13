«حماس»: أبدينا إيجابية في المفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل لوقف العدوان على غزة

أكدت حركة حماس، أنها أبدت إيجابية في جميع مراحل المفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل ومرض؛ لوقف العدوان على قطاع غزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضحت «حماس» أنها أعلنت الموافقة على المقترح الذي تسلمته من الوسطاء في 5 مايو، فيما رد نتنياهو بتصعيد الهجوم على رفح الفلسطينية وكل القطاع، مضيفة: «ندعو الإدارة الأمريكية لتوجيه الضغط على حكومة الاحتلال، التي تصر على استكمال القتل والإبادة في قطاع غزة».

وشددت على أنها أكدت التعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة؛ لتطبيق المبادئ التي تضمنها قرار مجلس الأمن حول قطاع غزة، مؤكدة أنهم رحبوا بقرار مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار الدائم بقطاع غزة، والانسحاب التام منه وتبادل الأسرى.