الأمم المتحدة: توصلنا إلى تقارب لدعم قطاع غزة خلال مؤتمر الأردن

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، أنّ المنظمة توصلت إلى تقارب لدعم قطاع غزة، خلال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية لغزة الذي انعقد اليوم، في الأردن.

أشار خلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال المؤتمر، ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى ضرورة رفع كل الحواجز أمام تقديم المساعدات لقطاع غزة، مؤكدًا أنه يجب اعتماد حل الدولتين كسبيل لتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

ونوه بأنّ هناك الكثير من الضحايا من موظفي الأمم المتحدة بقطاع غزة أكثر من أي نزاع آخر.