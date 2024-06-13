وفاة مأساوية لطفلة بريطانية بعد معاناتها من آلام البطن.. ماذا حدث في المستشفى؟

وفاة مأساوية تعرضت لها طفلة بريطانية لم تتجاوز عامها الحادي عشر، بعد ساعات من تشخيص الأطباء إصابتها بالإمساك، وإجبارهم على خروجها من المستشفى رغم معاناتها من آلام شديدة في البطن، فما هي القصة؟

أنابيل جرينهالج، نُقلت إلى قسم الطوارئ في مستشفى بعد شكواها من آلام شديدة في المعدة، وبعدما فحص الأطباء حالتها أكدوا إصابتها بالإمساك قبل أن يقرروا خروجها من المستشفى، حسبما أكدت صحيفة «Express»

آلام المعدة

في اليوم التالي، استيقظ والدها «كريج» ليجد ابنته غير مستجيبة في منزلهم، فأصابه الذعر الشديد واتصل بالإسعاف، لكن جميع المحاولات لإنقاذها باءت بالفشل، وأعلنت الفرق الطبية وفاتها.

منذ عام 2017 وحتى عام 2021، عانت «أنابيل» من نوبات متكررة من آلام شديدة في البطن، مما استدعى علاجًا طبيًا في المستشفى عدة مرات.

التحقيق في وفاة طفلة بريطانية

وبحسب صحيفة «Express» فإن التحقيق في الوفاة المفاجئة لهذه الطفلة الصغيرة يبدأ يوم الجمعة 14 يونيو، في محكمة كوفنتري كورونرز.

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والدا الطفلة، كريج وجوزي، تحدثا قبل جلسة الاستماع عن الفجوة الكبيرة، التي خلفها رحيل «أنابيل» المبكر في حياتهما، بحسب التقرير.

ووصفت والدتها، «جوزي» البالغة من العمر 45 عامًا، ابنتها بأنها كانت أعظم هدية جلبت الكثير من الحب والفرح والسعادة لحياتهم.

كما عبر «كريج» والد «أنابيل» عن حزنه وقال: «عندما قيل لنا أنه بإمكاننا نقل أنابيل من المستشفى إلى المنزل، كنا على ثقة من أنه لا يوجد شيء خطير يحدث».

والد الطفلة قال أيضًا إنّ: «الاستيقاظ في صباح اليوم التالي والعثور عليها غير مستجيبة كان أمرًا مدمرًا تمامًا، وشيء ما زلنا نكافح لفهمه، نحن نتساءل كل يوم عما إذا كان بإمكاننا فعل المزيد لإنقاذ ابنتنا الصغيرة».

واختتم: «لقد كانت طفلتنا الوحيدة وما زال لدينا الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها حول ما حدث لها، نحن نعلم أن سماع كل شيء مرة أخرى في التحقيق سيكون صعبًا للغاية، ولكن هذا شيء يجب علينا فعله لتكريم ابنتنا والحصول على الإجابات التي نريدها».