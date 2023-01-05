فريق طبي بأسيوط يزيل ورما بأمعاء مريض يزن 20 كيلو.. آلام مزمنة وانتفاخ البطن

أعلنت الدكتورة مها غانم، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، عن نجاح فريق طبي بمعهد جنوب مصر للأورام في إزالة ورم بالأمعاء يزن 20 كيلو جراما، في واحدة من أدق العمليات الكبرى التي تسطر نجاحاً غير مسبوق يدل على مدى كفاءة ودقة الكوادر الطبية، مقدمة التهنئة لمعهد جنوب مصر للأورام ومشيدةً بالجهود المبذولة وكفاءة الأطقم الطبية وروح المبادرة في اتخاذ القرارات الصحيحة في وقت قياسي.

متخصصين في علاج الأورام

وأوضحت رئيس الجامعة، أن معهد جنوب مصر للأورام هو مؤسسة حكومية لإعداد الكوادر الطبية من المتخصصين في علاج الأورام لتوفير أقصى رعاية ممكنة لمرضى السرطان، وتوفير التعليم الطبي المستمر، إلى جانب تدريب الباحثين والأطباء في مجال الأورام، وإجراء البحوث التي تهدف إلى فهم التشخيص والعلاج والوقاية من مرض السرطان والأمراض ذات الصلة و يعمل المعهد على رفع مستوى الوعي للمرضى والكشف المبكر عن السرطان والوقاية منه في جنوب مصر.

تطوير المنظومة الطبية

وأعربت الدكتورة إيمان مسعد، عميدة معهد جنوب مصر للأورام، عن سعادتها بهذا الإنجاز، مشيرةً إلى أن هذا النوع من العمليات يعد إحدى ثمار تطوير منظومة الخدمات الطبية والصحية التى قامت بها إدارة الجامعة، واستكمالاً لسلسة الجراحات الدقيقة والمعقدة التى يقوم بها قسم الجراحة بالمعهد فى الآونة الأخيرة، مضيفةً أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية، ضم الدكتور خالد رزق أستاذ جراحة الأورام، والدكتور محمد إسماعيل والدكتور محب إدوارد مدرسين بقسم الجراحة والنواب المشاركين من قسم الجراحة، وضم فريق التخدير الدكتور أحمد حسن والدكتور مهند أحمد أستاذ التخدير، إلى جانب مجموعة متميزة من المدرسين المساعدين للتخدير والنواب وأطقم التمريض بالعملية.

تفاصيل إجراء العملية

وأشار الدكتور هشام حمزة، رئيس قسم جراحة الأورام، إلى أنه تم إجراء عملية متقدمة كبرى لمريض يبلغ عمره حوالي 55 عاما، كان يعاني من آلام مزمنة وانتفاخ بالبطن وإمساك مزمن بعد مناظرة الحالة، وبالكشف عليه، تم اكتشاف تورم ضخم مكون من جزئين متشعب ما بين الأوردة والشرايين المغذية للأمعاء والقولون ويزن حوالي 20 كيلو جراما، وتم إجراء العملية واستئصال للورم كاملاً من داخل البطن مع عمل استئصال جزئي للأمعاء، وإعادة توصيلها مرة أخرى، وأصبح المريض في كامل حالته الصحية ويستطيع ممارسة حياته الطبيعية بكفاءة.