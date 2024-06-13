رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تشغيل 3 خطوط طيران مباشر جديدة إلى 3 دول إفريقية

كتب:

كريم روماني
09:11 ص | الخميس 13 يونيو 2024
وزيرة الهجرة

وزيرة الهجرة

أعلنت وزيرة الهجرة سها جندي، تسيير 3 خطوط جديدة للشركة الوطنية مصر للطيران إلى «مقديشيو وأبيدجان وجيبوتي» في شهر يوليو المقبل.

تناغم العمل لراحة المواطنين

وفي السياق ذاته، أوضحت وزيرة الهجرة حرص مؤسسات الدولة المصرية على التنسيق المستمر والفعال لخدمة المصريين بالخارج والداخل، مؤكدة تكامل الجهود، ضمن استراتيجية وطنية تستهدف تناغم العمل لراحة المواطنين، مضيفة أنّ الجاليات المصرية في الدول الثلاث طالبت بتوفير خطوط طيران مباشر من وإلى القاهرة ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة».

تسيير رحلات جوية إلى أبيدچان

وبدورها، أوضحت وزارة الطيران المدني أنه من المخطط تسيير رحلات جوية إلى العاصمة الإيڤوارية أبيدچان اعتبارًا من 9 يوليو المقبل، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا أيام الأحد والثلاثاء والجمعة، ومن المخطط أنّ تسير مصر للطيران رحلات جوية تربط بين جيبوتي ومقديشيو ابتداءً من 11 يوليو وحتى نهاية الجدول الصيفي، بمعدل رحلتين أسبوعيًا بخط سير: «القاهرة - جيبوتي - مقديشو - جيبوتي – القاهرة».

اقرأ المزيد:

الطيران الأمريكي والبريطاني يستهدف بغارة جوية مواقع غرب الحديدة باليمن

الطيران الأمريكي والبريطاني يحلق فوق محافظة الحديدة اليمنية

«القاهرة الإخبارية»: الطيران المروحي الإسرائيلي يطلق النار وسط رفح الفلسطينية

«القاهرة الإخبارية»: الطيران الأمريكي البريطاني يستهدف منطقة الجبانة في اليمن
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.