تشغيل 3 خطوط طيران مباشر جديدة إلى 3 دول إفريقية

أعلنت وزيرة الهجرة سها جندي، تسيير 3 خطوط جديدة للشركة الوطنية مصر للطيران إلى «مقديشيو وأبيدجان وجيبوتي» في شهر يوليو المقبل.

تناغم العمل لراحة المواطنين

وفي السياق ذاته، أوضحت وزيرة الهجرة حرص مؤسسات الدولة المصرية على التنسيق المستمر والفعال لخدمة المصريين بالخارج والداخل، مؤكدة تكامل الجهود، ضمن استراتيجية وطنية تستهدف تناغم العمل لراحة المواطنين، مضيفة أنّ الجاليات المصرية في الدول الثلاث طالبت بتوفير خطوط طيران مباشر من وإلى القاهرة ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة».

تسيير رحلات جوية إلى أبيدچان

وبدورها، أوضحت وزارة الطيران المدني أنه من المخطط تسيير رحلات جوية إلى العاصمة الإيڤوارية أبيدچان اعتبارًا من 9 يوليو المقبل، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا أيام الأحد والثلاثاء والجمعة، ومن المخطط أنّ تسير مصر للطيران رحلات جوية تربط بين جيبوتي ومقديشيو ابتداءً من 11 يوليو وحتى نهاية الجدول الصيفي، بمعدل رحلتين أسبوعيًا بخط سير: «القاهرة - جيبوتي - مقديشو - جيبوتي – القاهرة».