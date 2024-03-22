شركات الطيران تسير رحلات إضافية لاستيعاب أعداد المعتمرين في رمضان

قال إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إن الإقبال الكبير من المواطنين المصريين على السفر للعمرة خلال شهر رمضان الجاري دفع غالبية شركات الطيران الناقلة لرحلات العمرة إلى تسيير رحلات طيران إضافية لاستيعاب الأعداد المسافرة للعمرة من مصر، موضحا أن أعداد المواطنين المصريين المسافرين للعمرة خلال شهر الصوم لن تقل عن 100 ألف مواطن.

لا تكدسات بالمطارات المصرية أو السعودية للمعتمرين المصريين

وأضاف لـ«الوطن» أن كافة رحلات العمرة التي تم تسييرها خلال شهر الصوم تسير بشكل جيد ولم تشهد أية تأخيرات، لافتا إلى أنه رغم سفر أعداد كبيرة من المعتمرين إلا أنه لم يحدث أي زحام أو تكدسات بالمطارات المصرية أو السعودية للمعتمرين المصريين.

عمرة الـ10 أيام الأخيرة من شهر رمضان

وأشار إلى أن العديد من شركات السياحة تستعد حاليا لتسيير رحلات عمرة الـ10 أيام الأخيرة من شهر رمضان، موضحا أن هناك إقبال جيد من المواطنين على السفر للعمرة خلال تلك الفترة، لافتا إلى أن مواعيد عودة رحلات عمرة الـ10 الأخيرة من شهر رمضان الجاري تبدأ بعد الانتهاء من ختم القرآن بالحرم المكي والنبوي.