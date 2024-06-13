وزيرة التعاون الدولي تؤكد أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، رانج مينج، نائب مدير عام إدارة التعاون الدولي بالوكالة الصينية للتعاون الانمائي الدولي، لبحث جهود تعزيز التعاون المشترك، ومتابعة الشراكات الجارية في ضوء العلاقات المصرية الصينية.

علاقات استراتيجية بين البلدين

وأكد الجانبان أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين، إذ شهدت العلاقات الثنائية تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية منذ تدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014، لا سيما في ضوء حرص قيادتي البلدين على دفع العلاقات المصرية-الصينية، لتمضي قدمًا نحو مزيد من الشراكات التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين.

زيادة الاستثمارات الصينية

ولفتت إلى أن الشراكة بين الجانبين المصري والصيني انعكست في العديد من المشروعات والاستثمارات التي نُفذت على مدار السنوات العشر الماضية، تمثلت في تنفيذ مشروعات بنية تحتية رائدة، وزيادة الاستثمارات الصينية في منطقة قناة السويس، وغيرها من المجالات، مشيرة إلى الآفاق الكبيرة للتعاون المستقبلي في ضوء مبادرة الحزام والطريق وغيرها من مجالات التعاون.

ونقلت رانج مينج، تحيات رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كما ثمنت مشاركة مصر في المنتدى الأول للعمل من أجل التنمية الذي عُقد في الصين يوليو الماضي، كما نقلت دعوة رئيس الوكالة الصينية للدكتورة وزيرة التعاون الدولي، للمشاركة في النسخة الثانية من المنتدى، التي من المقرر أن تعقد يوليو المقبل.

وتبلغ محفظة التعاون مع دولة الصين نحو 1٫7 مليار دولار، لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة، من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهني، وغيرها.