الكشف عن فشل استخباراتي جديد للجيش الإسرائيلي.. ثغرة خطيرة

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن فشل أمني خطير في إحدى القواعد الأكثر حساسية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ انتحل فريق تدقيق من هيئة الأركان العامة الإسرائيلية صفة ضباط برتبة مقدم، قبل حوالي شهر، ونجحوا بسهولة في التسلل إلى قاعدة الوحدة 8200 التابعة لـ AMN في معسكر جيلوليت في رمات هشارون.

وتابعت الصحيفة، أن أعضاء فريق التدقيق الثلاثة دخلوا في منتصف الليل عبر حارس أمن القاعدة، دون تفتيش، وتجولوا لمدة ثلاث ساعات تقريبًا، حول القاعدة 8200 دون عوائق، ووصلوا إلى مرحلة تشغيل المجمعات، بل وجمعوا المئات من الوثائق السرية ومواد البيانات من أجهزة كمبيوتر سرية، يمكن أن يسبب تسربيها أضرارًا مادية للبنية التحتية للقاعدة وجنودها، حال حدث بالفعل بل سيكون ضربة هائلة للجيش الإسرائيلي وإسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الصباح اكتُشف عمق الفشل في القاعدة 8200، وأوقف مسؤولو التدقيق والتفتيش واتصلوا بالقادة المعنيين من أكبر وحدة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والمسؤولة عن فك الشفرات، وأبلغ المنتحلون قادة الوحدات أنهم داخل القاعدة، وكان بإمكانهم منذ فترة طويلة تصوير وبث المواد السرية العديدة التي تعرضوا لها بسهولة، دون أن يوقفهم أحد.

رد فعل الجيش الإسرائيلي

وحاول جيش الاحتلال تقليص أبعاد الفشل، وادعى أنه منذ ذلك الحين تم إجراء عمليات تدقيق متكررة كانت أكثر نجاحا، على الرغم من مرور أقل من شهر منذ ذلك الحين، وأن ما يقرب من 30 جنديًا وضابطًا عوقبوا نتيجة الإغفال، ولم تصل العقوبات، بالمناسبة، إلا إلى صغار المسؤولين: الجنود الذين كانوا مقيدين أو ضباط، حتى رتبة رائد فقط، والذين جرى توبيخهم أو تقييدهم أيضًا، وفقًا للجيش الإسرائيلي.

انتظام إجراء عمليات تفتيش

وقال مسؤولون في قسم الاستخبارات، الذين صدمتهم نتائج التحقيق: «ما حدث في قاعدة 8200، يؤكد أنه من الممكن الوصول إلى وسط البلاد، وارتداء زي رتبة ضابط والدخول بسهولة إلى عمق الاستخبارات».

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، ردا على ذلك: «سيجرى التحقيق في الحدث المعني، ومحاكمة ومعاقبة جميع الأطراف المعنية، وإرسال نتائج التدقيق إلى القادة للتعلم، وتحسين مستوى الأمن في القاعدة».