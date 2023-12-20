عاجل.. فشل استخباراتي جديد لإسرائيل.. «السنوار» ليس في النفق و«الضيف» يمشي على قدميه

زعمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية، أنها توصلت إلى أنفاق في غزة يعتقد أن يحيى السنوار، قائد حركة حماس الفلسطينية كان مختبئا فيها، وفقا لما جاء بصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطقة باللغة العبرية، والتي أشارت إلى هجمات في مدينة خان يونس ومحيطها جنوب غزة من أجل اغتيال «السنوار».

تقارير حول ملاحقة السنوار

وتشير المعلومات الاستخبارية التي جمعها جيش الاحتلال أثناء ملاحقته «السنوار» إلى أنه يتنقل باستمرار ولا يبقى في مكان واحد لفترة طويلة، لكن ذلك تراه وسائل الإعلام العبرية فشلا جديدا، لعدم قدرة قوات الاحتلال في الحصول على معلومات تخص محمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحماس، عدا التعرف على مخبأ خاص به لم تعرفه من قبل.

وبحسب اعتقاد الصحف العبرية، أن «السنوار» يختبئ حاليا في خان يونس، فيما أعلن جيش الاحتلال في 6 ديسمبر الجاري، أنه حاصر منزل السنوار في خان يونس، رغم عدم وجود إشارات لتواجده هناك.

فشل الوصول لمعلومات حول «الضيف»

أما عن «الضيف»، وفقا لـ«معاريف» الإسرائيلية، إن دولة الاحتلال لم تستطع التوصل إلى معلومات حوله خلال الأعوام الماضية، متوقعين أنه فقد بعض أطرافه في محاولات الاحتلال اغتياله، لكن فيديو كان صفعة في وجههم حيث يقولون إنهم رأوه يمشي على قدميه، رغم وجود معلومات سابقة تشير إلى أنه لا يستطيع أن يتحرك دون سيارة إسعاف أو كرسي متحرك.

وذكرت الصحيفة، أن محمد الضيف نجا من سبع محاولات اغتيال سابقة، وأصيب في بعض منها بجروح خطيرة.

ومن ناحية أخرى، ذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المستشفى الأهلي في مدينة غزة خلال الليل، وتم اعتقال غالبية الموظفين الذين ما زالوا يعملون في المستشفى، كما تم تدمير جدار في الجزء الأمامي من المبنى، فيما شهد المستشفى انفجارا في وقت مبكر من الحرب أدى إلى مقتل العشرات من الأشخاص، وفقا لاعتراف وسائل الإعلام العبرية.