 مقرر لجنة المواطنة بـ«بيت العائلة»: مصر تعيش أزهى عصور الوحدة الوطنية

قال الدكتور محمد الزهار، مقرر لجنة المواطنة في بيت العائلة المصري والقيادي بحزب حماة الوطن، إنّ تهنئة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لشيخ الأزهر بمناسبة عيد الأضحى، تدل على أسمى معاني المواطنة التي نعيشها في ظل الجمهورية الجديدة التي تعلي شأن الإنسان، وتنشر مفاهيم السلام والتسامح والحب والود بين جميع أفراد المجتمع، وتعمل على الحفاظ على نسيج الأمة.

تهنئة البابا تواضروس تدل على أسمى معاني المواطنة

وأوضح مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصري، أنّ مفهوم المواطنة في مصر يشهد تغييرا كاملا إلى الأفضل، وفق ما نص عليه الدستور في المادة الأولى بالفقرة الأولى من دستور مصر لعام 2014 م، بأنّ جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.

وأشار الزهار، إلى أنّ مصر الآن تعيش أزهى عصور المواطنة، حيث دشنت عهدا جديدا في مجال تعزيز أسس المواطنة، سواء من خلال التشريعات التي تكفل الحريات الدينية، أو إطلاق الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز حقوق المواطنين، وهو ما شهدناه من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى التي تستهدف رفع حياة المواطن المصري.

ولفت مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصري، إلى أنّ الدولة عززت المفهوم الشامل للمواطنة والوحدة الوطنية، من خلال ترسيخ قيم العدالة والمساواة والحوار البناء والتسامح والعيش المشترك ومواجهة التعصب والأفكار المتطرفة، إلى جانب استمرار الدولة في تقديم مبادرات لتعزيز التسامح الديني.