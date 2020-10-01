استئناف أعمال لجنة تعزيز المواطنة بـ14 قرية في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن استئناف أعمال لجنة تعزيز المواطنة بـ 14 قرية من إجمالي 44 قرية تم استهدافها بمجموعة من فعاليات برنامج الأنشطة التوعوية والتثقيفية، والذي تم إطلاقه بعدد من القرى الأكثر احتياجًا، موزعة على مراكز المحافظة، وذلك بعد توقف الفعاليات منذ بدء الإجراءات الاحترازية لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

شدد المحافظ علي تطبيق ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف، أن أنشطة اللجنة تأتي في إطار خطة المحافظة لتنفيذ بعض البرامج التنموية والثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية والصحية لدمج المجتمع والربط بين عناصره وتنمية مهارات الشباب وتقديم خدمات طبية وعلاجية ورصد احتياجات تلك القرى، مشيرًا إلى أهمية تلك الفعاليات لتوعية المواطنين بمفهوم المواطنة، وحثهم على المشاركة الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع والحفاظ على أمن واستقرار البلاد مع الحفاظ على حرية الآخر، لبناء مجتمع سليم قائم على العدل والمساواة، وإعلاء قيم الولاء والانتماء للوطن.

من جانبه قال اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة ان القطاعات الخدمية التي تشارك في الفعاليات والأنشطة تضم التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والصحة، والتعليم، والثقافة، والجامعة، والطب البيطري، والتموين، وفرع المجلس القومي للمرأة، وغيرها من الجهات المعنية والمعاونة في تنفيذ تلك الأنشطة.

استهدفت الفعاليات والأنشطة على مدار ثلاثة أيام قرية الكرم بمركز أبوقرقاص، حيث نظمت اللجنة عددًا من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية، من خلال مشاركة العديد من الجهات والقطاعات بالمحافظة.

أوضح الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز أبوقرقاص، أن أعمال اللجنة تضمنت عددا من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية، من خلال مشاركة العديد من الجهات والقطاعات منها أعمال نظافة ودهانات وتمهيد للطرق بالقرية ورفع كفاءة الإضاءة عن طريق الوحدة المحلية القروية بأبوقرقاص البلد، وتنفيذ قوافل طبية بشرية وبيطرية.

كما شملت الفعاليات تسليم مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية، مقدمة من الجمعيات الأهلية وكذلك تنفيذ أنشطة رياضية وفنية من قبل مديرية الشباب والرياضة، وفتح منافذ لبيع السلع من مديرية التموين بأسعار مخفضة للمواطنين، وتنفيذ ندوات فنية وتثقيفية وتوعوية بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم و المجلس القومي للمرأة.