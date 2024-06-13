محافظ القليوبية: مستشفى طوخ يدخل إلى الخدمة قريبا لخدمة 500 ألف مواطن

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إنّ المنظومة الصحية في طوخ ستشهد طفرة طبية كبيرة بعد قرب الانتهاء من مستشفى طوخ المركزي، لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطن البسيط لخدمة أكثر من نصف مليون مواطن ولتخفيف العبء على المستشفى الجامعي ببنها.

النهوض بالخدمات المُقدمة للمواطنين

جاء ذلك خلال جولة المحافظ في المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذُها بطوخ، للوقوف على آخر مُستجدات الأعمال وتسريع منظومة العمل لإنهاء المشروعات في مُدتها المُقررة ودخولها الخدمة للنهوض بالخدمات المُقدمة للمواطنين.

إنهاء 88% من أعمال إنشاء مستشفى طوخ

واستهلّ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مستشفى طوخ المركزي، لمتابعة ما استجد من أعمال لإدخالها ضمن منظومة الصحة بالقليوبية، ولتقديم خدمة صحية لائقة بسكان طوخ والقرى المجاورة لها ولخدمة حالات الطوارئ التي تتسبب في حوادث على الطريق الزراعي.

ولفت إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 88%، وجار الانتهاء من إنشاء السور الخارجي للمستشفى، وأعمال توصيل كابلات الكهرباء بمحيط المستشفى بالكامل، ووجّه المحافظ بدفع الأعمال وتكثيفها والعمل بنظام الورديات لتسليم المحطة قبل المدة المحددة.

وأجرى الهجان جولة تفقدية شملت عددًا من الشوارع الداخلية بمدينة طوخ، في إطار خطة المحافظة الرامية إلى الارتقاء بالمستوى الحضاري للمدينة وتحقيق السيولة المرورية.

وتفقد شارع مصرف الحصة بطول 230 مترًا، وأعمال الرصف التي تم الانتهاء منها بالكامل، وإنشاء جزيرة وسطى جديدة على طول الشارع لتنظيم حركة المرور، كما تابع إنشاء نافورة في ميدان طوخ بنفس الشارع، والتي تُضفي لمسة جمالية على المنطقة وتساهم في تحسين المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد المحافظ خلال الجولة، أهمية الاهتمام بنظافة الشوارع والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، ووجّه بتكثيف الحملات على المخالفين للقوانين، خاصة فيما يتعلق بإشغال الشوارع والباعة الجائلين.

كما شدد على ضرورة توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك الإنارة والنظافة والصرف الصحي.