عاجل.. 3 قنوات مجانية مفتوحة تعلن بث مباريات يورو 2024

يبحث عشاق كرة القدم عن القنوات المجانية الناقلة لمنافسات النسخة الـ17 من بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»، والمقرر انطلاقها في العاشرة مساء غدًا الجمعة على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ، حيث مباراة الافتتاح بين المنتخب الألماني ونظيره الاسكتلندي.

وأعلنت مجموعة من القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم أوروبا 2024 عن نقل عدد كبير من المباريات مجاناً بدون تشفير عبر شاشتها، ولكن على أقمار صناعية أوروبية مثل هوتبيرد واسترا والقمر التركي، ويستعرض «الوطن سبورت» أبرز تلك القنوات:

3 قنوات مفتوحة تعلن بث مباريات يورو 2024

1- قناة «RTL CERMANY» على قمر «استرا» تردد 10832 H.

2- قناة «ZDF» على قمر «استرا» 19 على تردد 11382 H.

3- قناة «IRIB TV» على قمر «أنتيلسات» تردد 11555 V.

ويمكنك مشاهدة البث المباشر ليورو 2024 بوسيلتين مدفوعتين، الأولى ستكون الاشتراك في تطبيق TOD والأخرى ستكون خدمة beIN Connect.

مجموعات بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»

المجموعة الأولى: ألمانيا - اسكتلندا - المجر - سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا - كرواتيا - إيطاليا - ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا - الدنمارك - صربيا - إنجلترا.

المجموعة الرابعة: بولندا - هولندا - النمسا - فرنسا.

المجموعة الخامسة: بلجيكا - سلوفاكيا - رومانيا - أوكرانيا.

المجموعة السادسة: تركيا - جورجيا - البرتغال - التشيك.