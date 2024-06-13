كيف تحدّث مستشار البيت الأبيض عن وقف إطلاق النار في غزة أمام مجموعة السبع؟

تحدّث مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، عن مقترحات لوقف إطلاق النار المستمر في غزة منذ 8 أشهر، في تصريحات على هامش اجتماع زعماء مجموعة السبع جنوب إيطاليا.

تصريحات مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض عن وقف إطلاق النار في غزة

جاءت أبرز تصريحات مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض وفق «القاهرة الإخبارية»، كما يلي.

- يتعين على العالم تشجيع حماس على قبول الاقتراح وتجنب الجمود.

- إسرائيل تدعم اقتراح وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ 8 أشهر في القطاع.

- الهدف من مقترح وقف إطلاق النار في غزة هو كسر الفجوة مع حركة حماس والتوصل إلى اتفاق قريبا.

- واشنطن ستعمل مع الوسطاء لسد الفجوات في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.

- لا يوجد جدول زمني لإنهاء المفاوضات كونها معقدة وغير مباشرة.

- أمريكا تسعى للتوصل إلى اتفاق يتماشى مع ما ورد في خطاب الرئيس بايدن وقرار مجلس الأمن ونعتقد أن ذلك ممكنًا.