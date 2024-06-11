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«الخارجية» تعلن وصول رد حماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة

كتب:

أحمد حامد دياب
09:46 م | الثلاثاء 11 يونيو 2024
وزارة الخارجية المصرية

وزارة الخارجية المصرية

أعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر عن تسلّمهما اليوم 11 يونيو الجاري، ردا من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، أكد الجانبان، أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة.  

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