«الخارجية» تعلن وصول رد حماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر عن تسلّمهما اليوم 11 يونيو الجاري، ردا من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، أكد الجانبان، أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة.