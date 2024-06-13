وزير الدفاع الأمريكي: مستمرون في دعم أوكرانيا للدفاع عن أراضيها ضد روسيا

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن أمريكا ستستمر في دعم أوكرانيا للدفاع عن أراضيها وأجوائها، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار «أوستن»، إلى أن الحرب في أوكرانيا وحدت العالم ضد روسيا، مؤكدًا أن انتصار روسيا في أوكرانيا سيشجعها على شن هجمات ضد دول أخرى.

وتابع: «عملنا على توفير نظام باتريوت وأنظمة دفاعية أخرى لأوكرانيا لمساعدتها في حربها ضد روسيا، وتطوير الدفاع الجوي لا يزال أولوية لدينا وسنبذل كل ما نستطيع لمنح أوكرانيا ما تحتاج إليه».