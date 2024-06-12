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أوستن: كررت لنظيري الإسرائيلي دعمنا لوقف إطلاق النار الشامل وصفقة المحتجزين

كتب:

شريف سليمان
01:52 ص | الأربعاء 12 يونيو 2024
وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن

وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أنه كرر في اتصال مع نظيره الإسرائيلي يواآف جالانت دعم واشنطن لوقف إطلاق النار الشامل وصفقة المحتجزين، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابع وزير الدفاع الأمريكي في اتصال مع نظيره الإسرائيلي: «اتفقنا على أن مسؤولية قبول الصفقة تقع على عاتق حماس، وناقشت في اتصال مع جالانت الجهود المبذولة لتهدئة التوترات على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية».

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