أوستن: كررت لنظيري الإسرائيلي دعمنا لوقف إطلاق النار الشامل وصفقة المحتجزين

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أنه كرر في اتصال مع نظيره الإسرائيلي يواآف جالانت دعم واشنطن لوقف إطلاق النار الشامل وصفقة المحتجزين، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابع وزير الدفاع الأمريكي في اتصال مع نظيره الإسرائيلي: «اتفقنا على أن مسؤولية قبول الصفقة تقع على عاتق حماس، وناقشت في اتصال مع جالانت الجهود المبذولة لتهدئة التوترات على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية».