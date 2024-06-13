خبير عسكري: الولايات المتحدة من تدير الحرب منذ بدايتها في غزة ولبنان

قال عمر معربوني، الخبير العسكري اللبناني، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تدير الحرب منذ بدايتها سواء في قطاع غزة أو لبنان، لافتا إلى أن واشنطن هي وحدها فقط من تستطيع الضغط على إسرائيل لإيقاف الحرب.

واشنطن هي من تستطيع الضغط على إسرائيل لإيقاف الحرب

وأضاف معربوني، خلال رسالة على الهواء ببرنامج «تغطية خاصة» المُذاع على فضائية «دي إم سي» من تقديم الإعلامية دينا زهرة، أنّ هناك مؤشرات بدأت تظهر حول احتمالية الذهاب إلى تصعيد أكبر بكثير عما هو موجود الآن، وهذا يحمل الكثير من المخاطر.

حزب الله اللبناني استهدفت المواقع العسكرية الإسرائيلية

وتابع: «رأينا أمس عمليات استثنائية من قبل حزب الله اللبناني استهدفت المواقع العسكرية الإسرائيلية بشكل أساسي وواسع، وسُجل أكثر من 20 عملية عسكرية وأُطلق أكثر من 270 صاروخا، وهو العدد الأكبر منذ اندلاع المواجهة بينهم، فبدأنا نلاحظ هذه الأيام مؤشرات يمكن أنّ تأخذ الأمور إلى مواجهة اوسع على خلالف المواجهة التي كانت قائمة قبل أيام».