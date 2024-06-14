ليست الأولى.. فيروس مجهول يصيب معسكر المنتخب الفرنسي قبل بداية اليورو

قبل ساعات من انطلاق بطولة يورو 2024، المقرر إقامتها في ألمانيا، فوجئ لاعبي المنتخب الفرنسي بظهور أعراض مرضية، عبارة عن نزلات برد جماعية، وفقًا لتقارير ذكرتها شبكة «مونت كارلو».

وأوضحت التقارير أن بعض لاعبي المنتخب الفرنسي والجهاز الفني بقيادة ديدييه ديشامب المدير الفني للفريق، شعروا بحالات مرضية غريبة منذ مساء أول أمس الأربعاء، حيث استيقظ اللاعبون من النوم وشعروا بنزلات البرد، مصحوبة بتشنجات وصداع وشد عضلي.

وأكدت أن المؤشرات الأولية غير مقلقة، لكنها أشارت إلى ضرورة متابعة الأمر والبحث عن حلول، لمعرفة سبب انتشار الفيروس.

ويذكر أن تلك الواقعة ليست الأولى لمنتخب الديوك، ففي كأس العالم 2022، أصيب بعض اللاعبين بفيروس الأنفلونزا قبل مواجهة الأرجنتين في المباراة النهائية، وهم كينجسلي كومان جناح بايرن ميونيخ، وإبراهيما كوناتيه مدافع ليفربول الإنجليزي، ورافائيل فاران لاعب مانشستر يونايتد.

مجموعة المنتخب الفرنسي في يورو 2024

ويذكر أن المنتخب الفرنسي يتواجد في المجموعة الرابعة لبطولة يورو 2024، مع منتخابات بولندا وهولندا والنمسا، في البطولة التي تبدأ اليوم الجمعة 14 يونيو، وتنتهي 14 يوليو القادم.

مواعيد مباريات منتخب فرنسا في يورو 2024

النمسا ضد فرنسا - الإثنين 17 يونيو - 10 مساءً.

هولندا ضد فرنسا - الجمعة 21 يونيو - 10 مساءً.

فرنسا ضد بولندا - الثلاثاء 25 يونيو - 7 مساءً.

قائمة المنتخب الفرنسي في يورو 2024

حراسة المرمى

أوليفر بومان، مانويل نوير، ألكسندر نوبل، مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع

فالديمار أنتون، بنجامين هنريكس، جوشوا كيميتش، روبن كوخ، ماكسيمليان ميتيلستاد، ديفيد راوم، أنطونيو روديجر، نيكو شلوتربيك، جوناثان تاه.

خط الوسط

روبرت أندريخ، كريس فوريخ، باسكال جروس، إلكاي جوندوجان، توني كروس، جمال موسيالا، ألكسندر بافلوفيتش، ليروي ساني، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم

ماكسيماليان بيير، نيكلاس فولكروج، كاي هافيرتز، توماس مولر، دينيس أونداف.