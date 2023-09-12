هل يعطل منتخب فرنسا مشاركة أنتوني موديست مع الأهلي؟.. مباراة مرتقبة للديوك

بعد رحلة طويلة وشاقة من البحث عن مهاجم الأهلي الجديد، وجد المارد الأحمر أخيرًا ضالته في الفرنسي أنتوني موديست، الذي يستعد لدخول في سجلات الأهلي التاريخية، كأول لاعب فرنسي تطأ قدماه القلعة الحمراء، على مدار التاريخ.

هل يشارك أنتوني موديست مع منتخب فرنسا؟

المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، المنضم حديثًا إلى كتيبة الأهلي، من المفترض أن يكون العنصر والمحرك الأساسي في حسابات السويسري مارسيل كولر، الذي طالما بحث عن مهاجم من الطراز الرفيع، لإنهاء الأزمة الهجومية والتهديفية للمارد الأحمر، لكن هل يشكل منتخب فرنسا أزمة في مشاركته بشكل ثابت مع الأهلي؟

أنتوني موديست ليس المهاجم الأساسي لمنتخب فرنسا، والغريب في الأمر ورغم قدراته الاستثنائية، إلا أنه ليس ضمن القوام الاحتياطي البديل للديوك الفرنسية، فبالنظر إلى تاريخ مشاركاته مع وصيف كأس العالم 2022، تجد أنه لم يشارك من الأساس مع المنتخب الأول على مدار مسيرته بالكامل، وعلى الأرجح بسبب معاناته من الإصابة المتكررة في أوقات التوقف الدولي.

مسيرة أنتوني موديست مع منتخب فرنسا

مسيرة أنتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد، توقفت مع منتخب فرنسا عند عامه الـ21، إذ ظهر للمرة الأخيرة ممثلًا للديوك الفرنسية مع المنتخب تحت 21 عامًا، وشارك في 16 مباراة وسجل 6 أهداف فقط، كما كان جزء من منتخب فرنسا تحت 19 عامًا، بعدما ظهر في 3 مباريات وسجل هدفًا وحيدًا.

ومع منتخب فرنسا تحت 18 عامًا، شارك أنتوني موديست مع الديوك الفرنسية في مباراتين فقط، ولم يضع بصمته في أي منهما، فيما كانت انطلاقته مع المنتخب بالمشاركة رفقة الديوك تحت 17 عامًا، إذ شارك في 3 مباريات وسجل هدفًا وحيدًا، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي، المختص في احصائيات كرة القدم حول العالم.

منتخب فرنسا سيكون على موعد اليوم مع ألمانيا، في مباراة ودية، يستعد خلالها إلى خوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024، إذ تنتظره مباراة مهمة أمام نيوزيلندا، يوم 13 من شهر أكتوبر، يعقبها منافسة شرسة أمام اسكتلندا، يوم 17 من الشهر ذاته، لكن لن يكون الفرنسي ضمن حسابات ديديه ديشامب، الذي لا يعتمد عليه على مدار السنوات المنقضية، في المباريات الودية أو المحافل الدولية الرسمية، على أن يواصل التزامه بالمشاركة مع الأهلي في المباريات المقبلة حال جاهزيته.