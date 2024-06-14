«الأونروا» تحذر من مخاطر كارثية في قطاع غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا بعنوان «الأونروا تحذر من مخاطر بيئية وصحية كارثية في قطاع غزة»، يوضح المساوئ التي يتعرض لها القطاع، بسبب القصف المستمر وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي.

«أونروا» تحذر من مخاطر بيئية بسبب النفايات

وأفاد التقرير، بأن وكالة الأونروا حذرت من مخاطر بيئية وصحية كارثية في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، وقالت «أونروا» على منصة «إكس»، إن هناك أكثر من 330 ألف طن من النفايات متراكمة في مناطق مأهولة بالسكان.

النفايات تسبب مخاطر بيئية في غزة

وأكد التقرير، أن النفايات تنتشر في جميع أنحاء قطاع غزة، مما يشكل مخاطر بيئية وصحية كارثية، وشددت «أونروا» على أن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ووقف إطلاق النار، يعد أمر بالغ الأهمية لاستعادة الظروف المعيشية في القطاع.