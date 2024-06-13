مندوب سلوفينيا بمجلس الأمن: على إسرائيل فتح جميع المعابر مع قطاع غزة

قال مندوب سلوفينيا بمجلس الأمن، إنه كان هناك اتفاق بين مصر وسلوفينيا على زيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وأضاف مندوب سلوفينيا بمجلس الأمن لقناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا: «على إسرائيل فتح المعابر كافة مع قطاع غزة لإدخال مزيد من المساعدات، ولدينا مخاوف كثيرة من انتشار المجاعة في قطاع غزة جراء نقص المساعدات، والمساعدات الإنسانية هي العمود الفقري لقطاع غزة».

وتابع: «ندعو إلى دعم المقترح الأمريكي الذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، و ندعو إسرائيل وحماس إلى وقف إطلاق النار في غزة، وأطلقنا مبادرة لدعم وكالة أونروا في خضم الضغوط التي تتعرض لها الوكالات الأممية، وقدمنا مبادرات كثيرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة».

وأكمل: «الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة رسالة للشعب الفلسطيني بأن حل الدولتين رؤية واقعية تدعمها دول كثيرة، ويجب تفعيل حل الدولتين وتجسيده واقعا ملموسا على الأرض، وحل الدولتين هو الخيار الوحيد للفلسطينيين والدولة الفلسطينية».