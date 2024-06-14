القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا مسيرة بحرية وزورقين ومسيرة تابعة للحوثيين

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، تدمير مسيرة بحرية وزورقين وطائرة مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر، واستهداف كذلك نظام استشعار للدفاع الجوي بمنطقة تابعة للحوثيين باليمن، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت، إلى أن سلوك الحوثيين يهدد الاستقرار الإقليمي، لأنهم يهددون حياة مواطني دول أخرى لا علاقة لها بالنزاع في غزة، وستواصل القيادة العمل لمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم.