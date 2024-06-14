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القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا مسيرة بحرية وزورقين ومسيرة تابعة للحوثيين

كتب:

أحمد العانوسي
06:08 ص | الجمعة 14 يونيو 2024
القيادة المركزية الأمريكية

القيادة المركزية الأمريكية

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، تدمير مسيرة بحرية وزورقين وطائرة مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر، واستهداف كذلك نظام استشعار للدفاع الجوي بمنطقة تابعة للحوثيين باليمن، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت، إلى أن سلوك الحوثيين يهدد الاستقرار الإقليمي، لأنهم يهددون حياة مواطني دول أخرى لا علاقة لها بالنزاع في غزة، وستواصل القيادة العمل لمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم.

 

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«القاهرة الإخبارية»: القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تدمير مسيرة تابعة للحوثيين
بقلم أحمد العانوسي