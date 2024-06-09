القيادة المركزية الأمريكية: الرصيف البحري لم يُستخدم في إنقاذ الرهائن الإسرائيليين

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، أنه لم يتم استخدام الرصيف البحري الأمريكي بما في ذلك معداته وأفراده وأصوله في عملية إنقاذ الرهائن الإسرائيليين في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الغرض الوحيد للرصيف البحري المؤقت هو المساعدة في نقل المساعدات إلى غزة.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم المنطقة الواقعة جنوب الرصيف البحري لإعادة المحتجزين إلى إسرائيل.