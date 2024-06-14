بعد الفوز في كان السينمائي.. تكريم فريق بانوراما برشا بمهرجان المسرح التجريبي

يكرم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال دورته الـ31 برئاسة الدكتور سامح مهران، فريق بانوراما برشا المسرحي الذي قدم فيلما تسجيليا بعنوان رفعت عيني للسما، الجائز على جائزة العين الذهبية في الدورة الماضية لمهرجان كان الدولي السينمائي.

وستقوم إدارة المهرجان، حسب بيان صادر صباح اليوم، بالتعاون مع فريق بانوراما برشا بتجهيز مفاجأة لجمهورالمهرجان يُعلن عنها قريبًا.

فريق برشا المسرحي

بانوراما برشا المسرحي فريق ثقافي هاوي للمسرح من محافظة المنيا بمركز ملوى بقرية البرشا، ويسعى إلى تغيير المورثات الخاطئة والممارسات الضارة ونشر الوعى الفني وله علاقة وثيقة بالجمهور، فهو يهتم ويحافظ على التراث الشعبي من خلال تقديم الأغاني التراثية بالعروض في الشارع، وتوفير فرص فنية للموهبين وعرضها على الساحة الفنية، وأغلب اهتمامتهم بقضايا المرأة والطفل وتقليل الممارسات الضارة للنساء من خلال الفنون في القري.

وقدم الفريق المسرحي من قبل عددا من العروض الفنية من خلال مسرح الشارع والمشاركة فى مهرجانات محلية ودولية، وشارك في مهرجان صفاقس الدولي عام 2016 بعرض الفرح، وكان يناقش قضية الزواج المبكر، كما شارك الفريق في بعض المهرجانات المحلية ومنها: مهرجان الجزويت للفن والإبداع، مهرجان الفن لجمعية الصعيد، مهرجان أحمد بهاء الدين.

أهم عروض فريق البرشا المسرحي

ومن أهم العروض التي قدمها فريق بانوراما برشا المسرحي، (محكمة القرية– الفرح– الأتوبيس– الرفاعي– روبا بيكيا)، وأخيرا مشاركة فيلم رفعت عيني للسما الفائز بجائزة العين الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 2024، كأفضل فيلم تسجيلي مشارك فى أسبوع النقاد في المهرجان.

والفيلم يحكي عن تجربة فريق بانوراما برشا وأحلامهم، وشارك في هذا الفيلم: مارينا سمير فايز، مريم نصار أديب، هايدي سامح ناثان، ماجدة مسعود فلتس، ليديا هارون رزق، مادلين يوسف فهمى، وشهرتها مونيكا، لوجين مكارى سمير، يوستينا سمير (مؤسسة فريق بانوراما برشا )، والفريق يجمع أعضاء آخرين لم يشاركوا في الفيلم .