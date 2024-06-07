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«القومي لحقوق الإنسان» يكرم أبطال فيلم «رفعت عيني للسما» غدا

كتب:

حبيبة فرج
12:56 م | الجمعة 07 يونيو 2024
المجلس القومي لحقوق الإنسان

المجلس القومي لحقوق الإنسان

يكرم المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، غدا السبت، فريق عمل مبادرة بانوراما البرشا أبطال فيلم «رفعت عيني للسما» الفائز بالجائزة الأولى في مسابقة الأفلام التسجيلية في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 77، ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بالجائزة منذ انطلاق المهرجان.

المرأة المصرية قادرة على التفوق

وقالت مشيرة خطاب، إن هذه الجائزة تعكس ما تتمتع به المرأة المصرية من قدرة كبيرة في تحقيق النجاح وسط الصعاب، وأن المرأة المصرية قادرة على التفوق والنجاح وسط المحافل الدولية، كما يؤكد على ما تحظى به المرأة المصرية من مناخ داعم للإبداع والتفوق، ودور مصر الرائد في المجال الثقافي والفني بين دول العالم.

وأضافت أن ما قام به فيلم «رفعت عيني للسما» من تسليط الضوء على العديد من القضايا المجتمعية يؤكد أن الفن وسيلة هامة وفعالة لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

قصة فيلم رفعت عيني للسما

يذكر أن الفيلم يدور حول قيام مجموعة من الفتيات بتأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي بشوارع قريتهن الصغيرة بمحافظة المنيا، لتسليط الضوء على القضايا التي تؤرقهن، مثل الزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات.

ويضم فريق عمل الفيلم ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليليا هارون، وإخراج ندا رياض وأيمن الأمير.

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بقلم حبيبة فرج