«بوتين»: لا توجد دولة محصنة من الانضمام إلى قائمة ضحايا الدبلوماسية الغربية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنَّه حان الوقت لإجراء نقاش موسع بشأن الضمانات الثنائية ومتعددة الأطراف للأمن الجماعي.

وتابع «بوتين»، في تصريحاته التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «لا توجد دولة في العالم محصنة من الانضمام إلى قائمة ضحايا الدبلوماسية الغربية».

وأكد الرئيس الروسي، أنَّ بلاده مهتمة بإنشاء نظام أمني غير قابل للتجزئة عبر الحوار بما في ذلك داخل أروقة الأمم المتحدة.

ويرى أنَّ الخطر على الدول الأوروبية لا يأتي من روسيا، بل من الولايات المتحدة وقد ينزلق الوضع إلى الفوضى.