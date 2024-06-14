أكاديمي: التحول الرقمي ضرورة ملحة.. وقفزة تكنولوجية هائلة نحو المستقبل

قال د. محمد عبدالعال، أستاذ الإرشاد الزراعى بجامعة القاهرة، إنّ التحول الرقمى أصبح ضرورة مُلحَّة فى عالم الزراعة، خاصة بعد ظهور مصطلح الإرشاد الرقمى لاستغلال التقدم الحاصل فى وسائل الاتصال المختلفة للوصول إلى أكبر عدد من المزارعين ومنحهم المعلومة الزراعية دون الحاجة إلى عقد ورش عمل على أرض الواقع، بما تتطلبه من جهود تنظيمية كبيرة إلى جانب تخصيص عدد كبير من المرشدين الزراعيين.

وأشار إلى أن النقاشات التى تتم عبر المنصات المختلفة التى أطلقتها وزارة الزراعة خلقت بيئة عمل جديدة نتج عنها زيادة تدفق المعلومات من المرشدين إلى المزارعين: «التواصل الإلكترونى سهّل عملية تشكيل مجموعات زراعية بينها نقاشات، وهو ما وسَّع قاعدة انتشار المعلومة الزراعية، ومن هنا تمكنا من مواجهة نقص عدد المرشدين، وسهلنا دورهم فى توصيل المعلومة للمزارعين، من خلال دعوة الفلاحين إلى دخول المنصات، وعقد جلسات عبر زوم وغيره من التطبيقات، يتم خلالها عرض المشاكل التى تواجه المزارع، ليقوم المرشد الزراعى بوضع حلول عملية لها، وإن كان الفلاح لا يملك التقنية الحديثة التى تمكنه من دخول المنصات، يمكنه مشاهدة برامج القناة الزراعية».

وأكد أستاذ الإرشاد الزراعى بجامعة القاهرة أن الإرشاد الرقمى يتضمن تنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعى، ويمكن من خلاله اكتشاف أمراض عديدة بواسطة المزارع دون الحاجة إلى مرشد زراعى، متابعاً: «الفلاح يصور النبات، ويعرض الفيديو على منصة الذكاء الاصطناعى التى تحدد نوع المرض والجهة المختصة بإيجاد العلاج الأنسب للمرض».

ولفت إلى ضرورة الموازنة بين الإنفاق على البحث العلمى والرغبة فى جذب المزارعين لتلك المنصات من خلال بعض المزايا المادية البسيطة كأن يشترك الفلاح برسوم رمزية على المنصة يتم توجيهها بعد ذلك لخدمة الجهود البحثية والمستقبل للإرشاد الإلكترونى، وعلينا أن نستعد جيداً لهذه القفزة التكنولوجية الهائلة، من خلال تدريب المرشدين والمزارعين على كيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.