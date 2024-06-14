مجموعة السبع تصدر قرارا بالإجماع بخصوص وقف إطلاق النار في غزة

أصدرت مجموعة السبع بيانًا ختاميا رسميًا بعد انتهاء اجتماعها اليوم الجمعة، بشأن العدوان الذي تشنه دولة الاحتلال الإسرائيلية ضد قطاع غزة، أكدت خلالها أنها تؤيد قرار وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت أنها تأييد اتفاق رئيس الولايات المتحدة جو بايدن الأسبوع الماضي، بخطة إطلاق سراح المحتجزين، وفق ما نقلت قناة القاهرة الاخبارية.

مجموعة السبع تؤيد قرار وقف اطلاق النار في غزة

وقال بيان مجموعة السبع الذي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إنهم يأيدون الاتفاق الذي اقترحه بايدن والذي ينص على وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري، وإطلاق سراح جميع المحتجزين في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، داعيين جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات جادة وممكنه لحماية أرواح المدنيين.

وطالب البيان، بأنه يجب على دولة الاحتلال الإسرائيلية الامتثال الكامل للقانون الدولي، آيا كانت الظروف، مطالبة حركة المقاومة الفلسطينية حماس، إلى قبول اقتراح وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذه بالكامل.

عودة الأونروا إلى العمل

كما دعا زعماء مجموعة السبع إلى ضرورة عودة المؤسسات الدولية والإغاثية، وبالأخص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) للعمل من دون عائق في قطاع غزة، بحسب ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضافت المجموعة:«إننا متفقون على أن من الأهمية بمكان، أن تكون الأونروا وغيرها من منظمات وشبكات التوزيع التابعة لوكالات الأمم المتحدة، قادرة بشكل كامل على تقديم المساعدات لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، وأداء دورها بفعالية».