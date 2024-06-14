«القاهرة الإخبارية»: القوات الإسرائيلية تواصل احتلال معابر غزة وإغلاقها

قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل احتلال معابر غزة وإغلاقها، رغم تكدس المساعدات في الجانب المصري.

وأضاف «إبراهيم»، خلال تغطية حية من أمام معبر رفح البري، لقناة «القاهرة الإخبارية»: «إغلاق الاحتلال للمعابر منذ اجتياحه رفح الفلسطينية، يحول دون دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر».

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعيق وصول المساعدات لغزة

وأردف: «سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح إلا بمرور 19 شاحنة إلى الأراضي الفلسطينية، وتحديدًا قطاع غزة، كما رفضت أيضًا شاحنة أدوية، رغم أنَّ السلطات المصرية وجهت أكثر من 96 شاحنة نحو منفذ كرم أبو سالم، تمهيدًا لدخولهم إلى الأراضي الفلسطينية».

التعنت الإسرائيلي في إدخال المساعدات لغزة

وتابع: «تستهدف المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة، رفع العبء والمعاناة عن كاهل الأشقاء هناك، وأمام التعنت الإسرائيلي والعراقيل التي تفرضها إسرائيل فما زالت هي التي تسيطر».

واختتم بالإشارة إلى أنه رغم الجهود المصرية والمناشدات الدولية والإقليمية، والجهود الدولية لدخول مزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أشقائنا، إلا أن التعنت الإسرائيلي هو الذي يبقى واضحًا أمامنا ووضعه العراقيل.