حسام زكي: ليبيا تعاني من انفصال المؤسسات.. وسوريا تئن اقتصاديا

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الوضع في ليبيا يعاني من هدوء حذر بسبب انفصال المؤسسات الليبية عن بعضها البعض مضيفا أننا التقينا بـ 3 رؤساء للأحزاب الليبية لتحقيق التوافق بينهم.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة «الحياة»، أن سوريا تعاني اقتصاديا بسبب الحرب وهناك لجنة عربية للتقريب بين المتنازعين، مؤكدا أن سوريا تعاني حاليا من مشكلات التهريب والمخدرات ولاجئين مواطنيها بعدة دول.

انخراط حزب الله في الحرب على غزة قد يدفع لبنان إلى مواجهة مع إسرائيل

وعن الوضع في لبنان، قال «زكي» أنه لابد من شغل منصب رئيس الجمهورية، في لبنان في أقرب وقت حتى لا نجد أنفسنا أمام طريق الهاوية في لبنان، مشيرا إلى أن انخراط حزب الله في الحرب على غزة قد يدفع لبنان إلى مواجهة مع إسرائيل واللبنانيون قد يدفعون الثمن.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة الساعة الثامنة مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.