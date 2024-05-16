نقابة الممثلين في سوريا تعلن وفاة الفنان وضاح إسماعيل

نعت نقابة الممثلين في سوريا، وفاة الفنان وضاح إسماعيل، والذي وافته المنية اليوم الخميس، وذلك حسب ما أعلنت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وفاة وضاح إسماعيل

ولم تكشف نقابة ممثلين سوريا، عن أي تفاصيل تتعلق بظروف وملابسلات وفاة الفنان، أو موعد ومكان صلاة الجنازة واستقبال العزاء، إذ اكتفت بإعلان خبر الوفاة فقط حتى هذه اللحظة.

ونشرت النقابة عبر حسابها بموقع فيس بوك، صورة للفنان الراحل وهو يقف منتشيًا أمام الميكروفون بإحدى الحفلات.