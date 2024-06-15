باسل عادل: نسبة كبيرة من المساجد والجمعيات كانت تحت سيطرة الإخوان

قال الدكتور باسل عادل، البرلماني السابق ومؤسس كتلة الحوار، إن نسبة كبيرة من المساجد والجمعيات المرتبطة بها كانت تحت سيطرة الإخوان في عهد محمد مرسي.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: قائلًا: «الإخوان على مدار سنوات طوبلة كانوا بيكونوا شبكة تربطهم ببعض لتتوغل مع مرور الوقت داخل المجتمع وفي جميع المؤسسات المختلفة، فعلى سبيل المثال نجد أن نسبة كبيرة من المساجد والجمعيات المرتبطة بها ومستشفياتها، كان بيسيطر عليها الاخوان ، وبالتالي دا كان جزء من قواتهم في الشارع لأنهم مرتبطين ومتحكمين في العديد من الخدمات الخاصة بالمواطنين».

باسل عادل: كنت أرى أنه يجب أن ننتقل إلي العمل في الشارع

وواصل: «وبالتالي كنت أرى أنه يجب أن ننتقل إلي العمل في الشارع بجانب المواطنيين، لكسب ثقتهم بدلاً من الإخوان المسيطرين على العديد من الأماكن والخدامات في ذلك الوقت».

وواصل: «مسار الانتهازية امتد والصعود للهاوية استمر، ففي هيئة الاستثمار كان كل من يؤسس الشركات إخوان، فكانت كل مفاصل الحكم والشركات والاقتصاد من الإخوان، كل شيء سيطر عليه الإخوان، واستحدثت مكاتب لتخليص الأوراق للمشروعات والأراضي للحصول على سمسرة وتخليص قضايا كبيرة لفلول النظام مقابل مبالغ مالية كبيرة».