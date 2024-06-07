فريد زهران يدلي بشهادته عن ثورة 30 يونيو مع محمد الباز على «إكسترا نيوز» الليلة

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، الليلة، فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في لقاء خاص ببرنامج «الشاهد» الذي يذاع على شاشة «إكسترا نيوز».

ويدلي فريد زهران بشهادته عن ثورة 30 يونيو، تلك الفترة المهمة في تاريخ مصر، وكيف استطاعت ثورة 30 يونيو إنقاذ مصر والمصريين.

شهادات مع من صنعوا أحداث ثورة 30 يونيو

ويوثق «الباز» في الموسم السابع من برنامج «الشاهد» شهادات مع من صنعوا أحداث ثورة 30 يونيو حتى تعرف الأجيال القادمة أن بمصر رجال حافظوا على العهد وصانوا الأمانة.

ويستضيف البرنامج في هذا الموسم نخبة من الشخصيات التي صنعت الحدث وشاركت في ثورة 30 يونيو التي غيرت مجرى التاريخ ووجه الوطن.

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السابع من برنامج الشاهد، يوميا على شاشة إكسترا نيوز في تمام الساعة الحادية عشر مساء، ويعد برنامج «الشاهد» الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة «إكسترا نيوز»، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.