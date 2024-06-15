خطوات تحديث ببجي موبايل الجديد.. اعرف مميزاته

أعلنت الشركة المطورة للعبة ببجي موبايل طرح تحديث النسخة بيتا من الإصدار 3.3 كأحدث إضافة لسلسلة التحسينات المتواصلة التي تشهدها اللعبة، فهى تقدم فرصة حصرية للاعبين لتجربة التغييرات والتحديثات ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير تحديث ببجي موبايل الجديد.

تحديث ببجي موبايل الجديد

يشمل تحديث ببجي موبايل الجديد ميزات عديدة للعبة بهدف تحسين الأداء العام للعبة وتقديم محتوى جديد مثير، حيث تأتي من أرز هذه الميزات هى إدخال خرائط وأوضاع لعب جديدة، ما يجعلها تضيف تنوعًا وتشويقًا أكبر إلى أسلوب اللعب وفقا لموقع «theverge»

يقدم التحديث الجديد من ببجي موبايل أسلحة ومعدات جديدة، وذلك من أجل تحسين التنوع في أسلوب اللعب، حيث جاءت من أبرز هذه الأسلحة هى بندقية هجومية جديدة تتميز بالدقة العالية ومعدل إطلاق نار سريع، الأمر الذي يتيح للاعبين التفوق في المعارك القريبة والمتوسطة المدى.

تجربة قيادة محسنة من ضمن الميزات التي يشتمل عليها تحديث ببجي موبايل، حيث الإصدار الجديد يحتوي على نظام قيادة المركبات في اللعبة، ما يجعل تجربة القيادة أكثر سلاسة وواقعية خاصة بعد إعادة ضبط الفيزياء الخاصة بالمركبات لتعكس ديناميكيات أكثر واقعية عند القيادة.

طريقة تنزيل PUBG MOBILE

ويمكن تحمل لعبة PUBG MOBILE على هاتفك من خلال الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول على متجر جوجل بلاي.

في شريط البحث قم بإدخال اسم اللعبة ” PUBG MOBILE”.

قم بالنقر على زر التنزيل بجوار أيقونة اللعبة.

انتظر حتى اكتمال تنزيل اللعبة على هاتفك.

قم بفتح اللعبة وابدأ الاستمتاع باللعب.