«أكسيوس»: تقارير استخباراتية تؤكد فشل واشنطن في منع هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

كشف موقع أكسيوس أن تقارير استخباراتية تؤكد أن واشنطن وحلفاؤها، فشلوا في منع هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر وخليج عدن، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

ولفت موقع أكسيوس إلى أن تقارير استخباراتية تؤكد أن هجمات الحوثيين أسفرت عن تضرر 65 دولة، وتغيير مسار 29 شركة كبرى للشحن والطاقة.

وأشار «أكسيوس» إلى أن تقارير استخباراتية تشير إلى انخفاض عمليات الشحن عبر البحر الأحمر، بنسبة 90% منذ منتصف فبراير.