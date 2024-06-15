وسط تحذيرات دولية.. 90% من أطفال غزة يعانون سوء تغذية وانتهاكات نفسية وجسدية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: «وسط تحذيرات دولية.. 90% من أطفال غزة يعانون سوء التغذية وانتهاكات نفسية وجسدية».

مع استمرار معاناة ضحايا قطاع غزة، نتيجة ارتفاع زنجرة الآليات العسكرية، وأزيز الطائرات الحربية، بح صوت مسؤولي المؤسسات الدولية والمحلية في غزة، تعبيرا عن المآسي التي يعيشها أهالي القطاع.

منظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة لا تزال تحذيراتها مستمرة حول وقوع 90% من أطفال قطاع غزة، تحت طائلة سوء التغذية، فضلا عن قضائهم 8 ساعات يوميا في الحصول على المياه والغذاء، إلى أن وصلت اليونسيف بمخاوفها على جيل كامل من انتهاكات نفسية وجسدية، أفقدتهم طفولتهم البريئة، وقبلها الأب والأم والعائلات والتعليم.

منظمة أونروا التابعة للأمم المتحدة هي الأخرى، لا تجد نهاية لطريق نقص المساعدات الإنسانية والمستلزمات الرئيسية عن أهالي القطاع، والمحاولات الدائمة لجيش الاحتلال، في وضع عراقيل أمام مرور هذه المساعدات عبر المعابر البرية، ما دفع لإيجاد بدائل كإلقاءها بالمظلات، أو إنشاء رصيف بحري يعاني الغرق.