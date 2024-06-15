رصيف غزة العائم خارج الخدمة مجددا.. بحر فلسطين يرفض المساعدات الأمريكية

أعلن الجيش الأمريكي في بيان له، عن توقف رصيف غزة العائم للمرة الثانية منذ إنشائه في 17 مايو الماضي.

أسباب خروج رصيف غزة العائم عن الخدمة

وبحسب ما ورد في بيان القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط «سنتكوم»، سيتم نقل رصيف غزة العائم من شاطئ غزة وسحبه مرة أخرى إلى ميناء أسدود الإسرائيلي مؤقتًا، بسبب مخاوف من تعرضه لأضرار جراء توقعات بارتفاع أمواج البحر.

وقالت «سنتكوم» إن نقل رصيف غزة العائم، يأتي تجنبًا لأي أضرار من الممكن أن يتعرض لها بسبب توقعات بارتفاع مستوى البحر.

وأضافت «سنتكوم» في بيانها أن نقل الرصيف سيكون مؤقتًا، وأنه أمر ضروري لضمان استمرار ديمومة الرصيف المؤقت في تقديم المساعدات مستقبلًا.

وتابعت: «سيُعاد تثبيت الرصيف سريعًا على ساحل غزة، بعد انقضاء فترة ارتفاع مستوى البحر»

تشكيك في أهمية رصيف غزة العائم

وخلال فترة عمله المتقطعة، تم التشكيك في أهمية رصيف غزة العائم وفائدته للفلسطينيين، إذ نشرت مجلة «Responsible Statecraft» الأمريكية تقريرًا قالت فيه إن رصيف غزة العائم لم يساهم بشكل أو بآخر في تقليل حدة الأزمة الإنسانية، التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض عليهم.

وبحسب المجلة الأمريكية، فإن تدفق المساعدات على قطاع غزة مكان أكبر بكثير، قبل إنشاء رصيف غزة العائم في 17 مايو الماضي.

وتوقف رصيف غزة العائم للمرة الأولى نتيجة انهياره بسبب أمواج بحر غزة العاتية في 28 مايو الماضي، ثم عاد إلى الخدمة من جديد في 9 يونيو.