«القاهرة الإخبارية»: معركة واشنطن ضد الحوثيين الأعنف منذ الحرب العالمية الثانية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: «تقرير يشير إلى أن معركة واشنطن ضد الحوثيين هي الأعنف منذ الحرب العالمية الثانية».

لعقود من الزمن، استعادت البحرية الأمريكية لمواجهة روسيا، ثم روسيا والصين لاحقا، للسيطرة على الممرات المائية في العالم، لكن بدلا من أن تواجه قوة عالمية، وجدت نفسها عالقة في قتال شبه يومي مع الحوثيين في اليمن.

الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد الحوثيين، تحولت إلى المعركة البحرية الأكثر كثافة التي واجهتها البحرية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا ما نقلته وكالة أسوشيتد بريس، عن قادة وخبراء الحملة في سياق تقرير أجرته على متن السفينة «يو إس إس لابون» الحربية الأمريكية في البحر الأحمر.

وأشار قادة الحملة وفق التقرير، إلى أن ترسانة الحوثيين تطورت من مجرد بنادق وشاحنات صغيرة، إلى مصدر لا ينضب من الطائرات المسيرة والصواريخ والأسلحة المتطورة الأخرى، حتى أنهم تمكنوا من استهداف أكثر من 50 سفينة منذ نوفمبر الماضي، ما أدى لانخفاض الشحن في ممر البحر الأحمر الحيوي، الذي يؤدي إلى قناة السويس والبحر الأبيض المتوسط.