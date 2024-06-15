روسيا: مقترح بوتين للسلام مع أوكرانيا ليس مهلة محددة.. ونحذر من رفضه

بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مقترح سلام جديد بشأن الحرب في أوكرانيا والصراع ضد حلف الناتو قبل ساعات من بدء مؤتمر سويسرا للسلام، والذي دعت إليه كييف منذ أشهر، حذر من رفض دعوته، في إشارة إلى استمرار الحرب وزيادة حدتها.

وحذر «بوتين» من رفض أوكرانيا والغرب مقترحه، قائلًا: «إذا رفضت كييف والغرب اقتراح السلام الجديد، فستكون الظروف الأخرى مختلفة، ومسؤولية إراقة الدماء ستكون على عاتق أوكرانيا والغرب»، مشيرًا إلى أن الاقتراح الجديد سيعيد الوحدة بين الدولتين المتحاربتين وأوروبا على نطاق واسع.

وبعد حديث وسائل الإعلام الأمريكية عن تحديد فلاديمير بوتين للمدة الزمنية بشأن المقترح، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن المقترح غير محدد زمنيًا، مشيرا إلى أن الوضع على الأرض متغير ويجب على كييف أخذه بالاعتبار.

مقترح فلاديمير بوتين

وكشف «بوتين»، عن مقترحه قائلًا إن روسيا ستوقف إطلاق النار وتدخل محادثات السلام إذا تخلت أوكرانيا عن طموحاتها في حلف «الناتو»، وسحبت قواتها من أربع مناطق أوكرانية تطالب بها موسكو، وهي دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريزهيا، بحسب «رويترز».

وأضاف الرئيس الروسي أنه بمجرد إعلان كييف أنهم مستعدون لمثل هذا القرار والبدء في انسحاب حقيقي للقوات من هذه المناطق، وكذلك الإعلان رسميًا عن التخلي عن خططهم للانضمام إلى الناتو، فستعلن موسكو على الفور في الدقيقة نفسها، أمر بوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات.

أوكرانيا ترفض مقترح «بوتين»

في أعقاب ذلك، قالت أوكرانيا إن السلام لا يمكن أن يقوم إلا على الانسحاب الكامل للقوات الروسية واستعادة سلامة أراضيها، في وقت، تسيطر روسيا على ما يقرب من خمس الأراضي الأوكرانية في السنة الثالثة من الحرب.

الخارجية الأوكرانية: مقترح بوتين خدعة

ووصفت وزارة الخارجية الأوكرانية مقترح فلاديمير بوتين بأنه «خدعة»، وأن تصريحاته متلاعبة تهدف إلى تضليل المجتمع الدولي، مضيفة: «من العبث أن يقدم بوتين، الذي خطط وأعد ونفذ مع شركائه، أكبر حرب مسلحة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، نفسه على أنه صانع للسلام».

ورفض الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، الشروط، وقال إن الاقتراح يعني في الواقع أن روسيا يجب أن تحقق أهدافها الحربية، من خلال تخلى الأوكرانيون عن مساحة أكبر بكثير مما تمكنت روسيا من السيطرة عليها حتى الآن، وأضاف: «هذا اقتراح لمزيد من الحرب، ويظهر بطريقة ما أن هدف روسيا هو السيطرة على أوكرانيا».

مؤتمر أوكرانيا بغياب جو بايدن

ويعقد مؤتمر أوكرانيا في سويسرا يومي 15 و16 يونيو الجاري، وقد أكدت حوالي 90 دولة ومنظمة مشاركتها فيه، بينما يغيب الرئيس الأمريكي جو بايدن وتحضر بدلًا منه نائبته كامالا هاريس، كما يغيب الرئيس الصيني شي جين بينج، ولم يتم دعوة روسيا للحضور، كما وصفته بأنه «لا قيمة له».