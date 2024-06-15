منسق «تمرد» بالسويس لـ«الشاهد»: اسم الحركة مستوحى من مجلة سورية

قال مصطفى السويسي، منسق حركة تمرد بالسويس، إن ما كان يشغل باله، هو كيفية وصول جماعة الإخوان لكرسي الحكم، مؤكدًا أن المشاركة في الثورة، جاءت بعد قراءة الكثير في تاريخ هذه الجماعة، موضحا أن اسم «تمرد» مستوحى من اسم مجلة سورية.

وأضاف «السويسي»، خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: أن جماعة الإخوان ارتكبت الكثير من الجرائم التي كانت تعجل بسقوطها.

ونوه بأن الشعب حكم عليهم وليس تمرد فقط، مشيرًا إلى أن قبل تمرد بشهر، كنا نفكر في تظاهرات بالقانون ضد الجماعة، ومن هنا جاءت فكرة ثورة 30 يونيو.

وأوضح أنه تحدث مع محمود بدر، في 26 إبريل بمقر نقابة الصحفيين، من أجل التحرك ضد الجماعة، حيث استقرينا على تجميع 15 مليون توقيع من أجل إسقاط الجماعة.