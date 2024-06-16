مصطفى السويسي: جمعنا 2 مليون توقيع بعد أسبوع من إطلاق حركة «تمرد»

قال مصطفى السويسي، منسق حركة «تمرد» بالسويس، إن مدة الحملة كانت شهرًا، واستمرت بشكل كبير، فيما ساهم الشعب المصري في نجاحها على أرض الواقع.

وأضاف «السويسي» خلال حديثه في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»، أنه بعد أسبوع من إطلاق حملة تمرد، تمكنوا من جمع 2 مليون توقيع.

فكرة حركة تمرد

وأشار إلى أن فكرة الحركة نشأت بعد السياسات التي اعتمدتها الجماعة الإخوانية، التي كانت تسعى فقط لمصالحها، مضيفًا: «قلت لمحمود بدر 30 يونيو سيكون يومًا أسود على جماعة الإخوان».

الشعب طالب بضرورة الثورة على الإخوان

وأوضح أن حركة «تمرد» لم تدع الشعب للثورة ضد تنظيم الإخوان، بل كان الشعب هو الذي طالب بضرورة الثورة على هذه الجماعة، مؤكدًا أنه عندما عاد إلى السويس بعد تأكيد فكرة «تمرد»، عمل بجهد كبير على توعية المواطنين هناك وجمع التوقيعات.

وأضاف أن السويس كانت في حالة ثورة منذ 25 يناير حتى 3 يوليو، حيث كان التفاعل كبيرًا من جانب المواطنين، على الرغم من قلة الكثافة السكانية في المحافظة، مشيرًا إلى أنهم تمكنوا من جمع 100 ألف توقيع.